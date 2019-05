Publiquen les ajudes per a la creació, sosteniment i funcionament de places públiques de 0 a 3 anys

Publicado 30/5/2019 14:06:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

El Butlletí Oficial de les Illes (BOIB) ha publicat aquest dijous la Resolució de la Conselleria d'Educació i Universitat per la qual es convoquen les ajudes destinades a crear places públiques i a sostenir la xarxa d'escoles de primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys.

Segons han especificat des de la Conselleria, estan destinades també al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca de les Illes i a ajudar l'escolarització dels nens de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les quals estiguin en risc d'exclusió social.

Els beneficiaris són els ajuntaments i Consells insulars de Balears que compleixin els requisits exigits i les ajudes suposaran una inversió total de 4.500.000 euros.

En concret es dediquen 400.500 euros per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, 2.802.000 euros per al sosteniment de les escoles, 115.000 euros per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies i, finalment, 898.700 euros per a l'escolarització dels nens de les famílies més vulnerables socialment.

A més, es destinaran 283.800 euros al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca que tenen per objecte contribuir a les despeses de detecció, diagnòstic i integració i suport educatiu dels nens amb necessitats educatives especials de Balears, a raó de 1.100 euros per nen.