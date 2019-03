Una religiosa de Mallorca Missionera viu la tragèdia del cicló a Moçambic i diu que "no queda absolutament res"

Publicado 26/3/2019 12:59:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

Sor María Juliana Calvo, de Mallorca Missionera, ha viscut en primera persona la tragèdia del cicló a Moçambic i ha lamentat que "de les cases més humils no queda absolutament res".

Segons ha informat el Bisbat de Mallorca en un comunicat, el cicló Idai ha deixat el seu pas "mort i destrucció" i "les peticions d'ajuda s'han multiplicat". Així mateix, han assegurat que "els morts podrien superar el miler" i "els danys són incalculables".

"Ningú imaginava que el cicló que venia seria d'aquestes proporcions", ha lamentat la religiosa, superiora del Monestir 'Mater Dei Estimi Awe Muluku', a Nampula, (Moçambic).

En aquest Monestir, les monges espanyoles i mozambiqueñas acullen unes 60 nenes internes. No obstant això, aquesta situació ha fet que la casa estigui completament desbordada.

A la tragèdia se suma, segons Calvo, els problemes de subministrament. "Comença a haver-hi robatoris, i la llum ha pujat un 500 per cent", ha afirmat, al que ha afegit que "són diversos els factors que han agreujat la situació". D'una banda el propi cicló, de més de 300 quilòmetres per hora i, d'altra banda, "la situació de Beira, que es troba per sota el nivell del mar i no pot desallotjar les pluges torrencials".