La Reserva Marina del Freu de sa Dragonera incrementa en un 70% la seva biomassa

Publicado 28/12/2018 13:43:44 CET

La reserva de peixos en el Freu de Sa Dragonera és tres vegades superior que a les zones de control no protegides

PALMA DE MALLORCA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Reserva Marina del Freu de sa Dragonera (Balears) ha incrementat en un 70 per cent la biomassa "gràcies a les activitats regulades de pesca i a la vigilància", mentre que "la densitat de peixos és tres vegades superior dins de la zona protegida", segons han informat des de la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca.

Segons han informat des d'aquest departament del Govern, l'última campanya de seguiment dels efectes de la declaració d'aquesta reserva marina ha detectat un creixement del 70 per cent de la biomassa en els fons rocosos superficials (inferiors a 15 metres). Així, assenyalen que els resultats "són positius" però, "sobretot, indiquen que el potencial de creixement és encara molt gran".

En aquest sentit, el mateix estudi assenyala que el 75 per cent de la biomassa està constituïda per espècies que ocupen un lloc intermedi en la cadena alimentosa. Això vol dir, d'una banda, que els efectes de la declaració de la Reserva Marina es van notant, ara com ara, en espècies de mesura relativament petita, poc apreciades pel sector pesquer.

D'altra banda, indiquen que, en els anys vinents, les espècies majors, i més afectades per la pesca intensiva, es podran nodrir d'aquest creixement. Per tant, en sol dos anys es van assentant les bases que permetran la recuperació de les espècies més valuoses.

En un altre sentit, l'estudi ha detectat que la densitat de peixos dins dels límits de la reserva és tres vegades superior que a les zones de control no protegides. Pel que fa a la biomassa, aquesta multiplica per quatre la seva quantitat dins de la zona delimitada per la reserva.

OCTUBRE DE 2016

La Reserva Marina del Freu de sa Dragonera va ser declarada l'octubre de 2016 i va constituir al seu moment la vuitena reserva marina d'àmbit pesquer en la Comunitat. Aquest any, el nombre de reserves marines de Balears ha crescut fins a 10 amb la incorporació de la Punta de sa Creu (Formentera) i la de Tagomago (Eivissa).