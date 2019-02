El servei d'Atenció Primària de Mallorca compra 11 vehicles nous amb una inversió de 220.000 euros

Publicado 12/2/2019 13:35:22 CET

El servei d'Atenció Primària de Mallorca ha comprat un total d'11 Toyota híbrids per a atendre bàsicament els serveis en domicilis amb una inversió de 220.000 euros que, sumats als 19 que ja es van renovar en 2017 i en 2018, amb un pressupost de 320.000 euros, suposa "la modernització" d'un 70 per cent de la flota de vehicles en els últims tres anys.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat, dels onze vehicles es distribuiran vuit als punts d'atenció continuada (PAC) d'Esporles-Tramuntana, Santa Maria del Camí, Llucmajor, Capdepera, Santanyí, Manacor-Sa Torre, Felanitx, Sa Pobla, un al Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) d'Inca i dues en els equips de suport d'atenció domiciliària (ESAD).

Així mateix, també s'han adquirit dues furgonetes, que donaran suport a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i, en xifres genèriques, actualment, el parc mòbil està format per 46 vehicle.

Aquest dimarts s'ha dut a terme un acte en la plaça de l'Ajuntament de Llucmajor per a presentar els cotxes nous, on ha assistit el seu alcalde, Gregori Estarellas; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; el gerent d'Atenció Primària de Mallorca, Miquel Caldentey; el coordinador mèdic dels equips d'atenció primària del sector Llevant i Tramuntana, Carlos Raduán, i la subdirectora d'infermeria del sector Migjorn, Consu Méndez.

L'adquisició d'aquests vehicles forma part del compromís del Govern per a "potenciar l'atenció primària mitjançant diferents accions", com, per exemple, invertir en recursos humans i en formació dels professionals, millorar i adequar el suport tècnic i la tecnologia i reforçar les infraestructures.