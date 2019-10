Son Llàtzer commemora el Dia Internacional contra el Càncer de Mama

Publicado 18/10/2019 17:03:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Son Llàtzer ha commemorat el Dia Internacional contra el Càncer de Mama amb unes jornades per conscienciar a la població de la importància d'un diagnòstic precoç i d'adquirir hàbits saludables per prevenir aquesta malaltia.

La consellera de Salut i Consum del Govern balear, Patricia Gómez, ha visitat aquest divendres les taules informatives instal·lades a l'hospital, segons ha informat la Conselleria en una nota de premsa.

Amb aquesta jornada es vol sensibilitzar a la població sobre la malaltia, explicar com s'han de fer les autoexploraciones i el programa de detecció precoç del Govern, així com difondre com es realitzen les proves radiològiques, els recursos dels que disposa l'Hospital de Dia per a les pacients amb aquesta malaltia i com pot ajudar la rehabilitació després d'una intervenció quirúrgica mamària.

D'aquesta manera, els professionals sanitaris volen animar a les dones a participar als programes de detecció precoç del càncer de mama i recordar-los la importància d'anar a la consulta de medicina de família o a una unitat especialitzada quan es detectin els primers signes de la malaltia.

El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent entre la població femenina. Detectar-ho a temps és vital, perquè les possibilitats de curació augmenten fins al 100 per cent amb un diagnòstic precoç.

CADA ANY ES DIAGNOSTIQUEN UNS 500 CASOS A BALEARS

Cada any es diagnostiquen uns 500 casos a Balears, la qual cosa suposa el 28% dels càncers entre les dones. Actualment s'aconsegueix un 85% de supervivència gràcies a les millores diagnòstiques i terapèutiques i la detecció en fases primerenques.

Han col·laborat en la jornada l'Associació Espanyola Contra el Càncer, AUBA, Un Llaç en Moviment, Coixins del Cor i Cancer Support Mallorca. Aquest any, a més del personal d'infermeria de la planta de Ginecologia i Obstetrícia (H2A), s'ha sumat a aquesta iniciativa personal de Consultes Externes de Ginecologia, Radiologia, Hospital de Dia i Rehabilitació.