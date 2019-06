Detinguts sis integrants de la Banda del Rolex després de robar dos rellotges a Eivissa

Actualizado 3/6/2019 14:11:29 CET

Les conegudes com a bandes del Rolex són autèntics grups organitzats vinculats als graons més baixos de la Camorra napolitana

EIVISSA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut sis integrants de la coneguda com a Banda del Rolex quan pretenien fugir del país, dins de l'operació 'Squadra', segons ha informat la Policia en un comunicat.

Els agents de la Policia Nacional a Eivissa, en col·laboració amb la Policia Nacional a l'Aeroport del Prat a Barcelona, han detingut dimecres passat a sis individus d'origen napolità i integrants d'una de les anomenades bandes del Rolex.

En concret, entre els detinguts hi ha quatre homes de 42, 23, 31 i 34 anys i dues dones de 18 i 23 anys, presumptes responsables dels últims robatoris amb violència de rellotges de luxe a Eivissa.

En concret, al grup desarticulat se'ls atribueix l'autoria de dos robatoris de rellotges d'alta gamma valorats en uns 60.000 euros comesos en la denominada milla d'or de la ciutat d'Eivissa.

La Policia ha intervingut a la banda documentació falsa, plaques de matrícula falses i dues motocicletes que utilitzaven per als robatoris.

Amb les dades obtingudes pels investigadors, es va aconseguir identificar als membres del grup i localitzar un domicili en el qual s'allotjaven situat en Platja d'en Bossa.

Després de practicar-se les primeres detencions, es va efectuar un registre del domicili en el qual es van localitzar documents d'identitat italians falsos, cinc plaques de matrícules falses i dues motocicletes utilitzades per cometre els robatoris.

Per això, els restants integrants del grup van sortir fugint d'Eivissa a Nàpols, via Barcelona, sent detinguts per robatori amb violència, falsedat documental i associació il·lícita.

Dos dels detinguts van ser interceptats a Eivissa abans d'abandonar la ciutat i els altres quatre a Barcelona.

SOBRE LES BANDES DEL ROLEX

La Policia ha explicat que aquestes denominades Bandes del Rolex operen a l'illa d'Eivissa des de fa nombrosos anys, igual que en altres punts de la costa espanyola. Són autèntics grups organitzats vinculats als graons més baixos de la Camorra napolitana.

Aquests grups, ha explicat la Policia, tenen una gran capacitat d'adaptació per a la comissió d'aquests fets delictius i romanen escàs temps a la zona on estan actuant, generalment una setmana, sent rellevats per un altre grup.

El grup sortint a Eivissa solia tornar a Itàlia, encara que en ocasions es podia desplaçar una altra demarcació espanyola per continuar amb els robatoris.

Igualment podien coincidir o solapar-se diversos grups independents actuant en la mateixa demarcació.

Els rellotges sostrets, que en ocasions han arribat a superar els 500.000 euros, eren trets ràpidament d'Espanya per ser venuts en el mercat negre internacional.