Publicado 29/3/2019 13:03:39 CET

Cada municipi tindrà les seves especificitats, però en general podran votar majors de 16 anys

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

Un total d'onze municipis de Mallorca celebraran consultes simbòliques sobre Monarquia o República, en concret, les localitats de Valldemossa, aquest cap de setmana, i Artà, Alaró, Esporles, Llubí, Palma, Pollença, Porreres, Santa Margalida, Sencelles i Sineu el 6 i el 7 d'abril.

Així ho han anunciat els promotors de les consultes durant una roda de premsa a Can Alcover. Els organitzadors d'aquesta iniciativa són diferents agrupacions i entitats culturals dels municipis: l'agrupació d'electors 'La Valldemossa que Volem', Alternativa per Artà, l'Ateneu de Pollença, Ateneu Popular d'Esporles, Assemblea Popular de Porreres, CDR Sineu, Independents d'Artà, S'Ateneu Santa Margalida, Aplec per alaró, Col·lectiu Es Fibló, Obra Cultural Balear, Plataforma pro-consulta popular i Volem.

Els promotors preveuen fixar pròximament una data límit per sumar-se a la convocatòria i, si hi ha més entitats interessades a celebrar consultes en els seus municipis, es prepararà una segona ronda.

Les consultes se celebraran sense cens, i si bé cada localitat tindrà les seves especificitats, la tònica general és que podran votar totes les persones empadronades a partir dels 16 anys. Això implica que caldrà mostrar el DNI per poder participar. Amb tot, a Valldemossa podran pronunciar-se també persones d'altres municipis.

Algunes de les entitats preveuen recollir dades com el sexe o la franja d'edat dels votants, però no els seus noms, per elaborar perfils i estadístiques.

A més, a Valldemossa aquest dissabte se celebra una taula rodona sobre 'Model d'Estat i conseqüències als municipis' en la qual participaran polítics de forces d'esquerra com Juli Dalmau (PSIB), Fina Santiago (MÉS), Alberto Jarabo (Podem), Mateu 'Xurí' (Esquerra) i Juanjo Martínez (EUIB), entre uns altres. També comptarà amb representants d'entitats socials com l'OCB i Memòria de Mallorca. Aquesta taula rodona serà a les 17.00 hores en el Museu Municipal de la Cartoixa.

La iniciativa d'organitzar aquestes consultes sorgeix després que la Junta Electoral Provincial autoritzés les consultes a Artà i Valldemossa.

Com a reacció a la prohibició inicial de la Junta Electoral de Palma, agrupacions de diversos municipis van manifestar interès a celebrar les consultes i l'OCB va optar per registrar un escrit en la Delegació del Govern informant de la possibilitat d'altres consultes "simbòliques". Des de l'OCB han expressat la seva "alarma" i "preocupació" per la "rebaixa de qualitat democràtica" a causa de les prohibicions de les juntes electorals.

Els grups promotors han volgut animar a tota la societat a participar.