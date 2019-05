Uns 700 alumnes participen a Eivissa a les II Jornades Stem de Robòtica Educativa

Publicado 28/5/2019 18:32:00 CET

EIVISSA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Universitat en funcions, Martí March, acompanyat de la delegada d'Educació a Eivissa i Formentera en funcions, Margalida Ferrer, ha inaugurat aquest dimarts les II Jornades STEM de Robòtica Educativa en les Pitiüses 'RobotIB EIVISSA 2019'.

En l'acte, March ha explicat que "de vegades és fàcil parlar malament de l'educació, mostrar una imatge negativa i jornades així mostren una altra cosa".

El conseller ha destacat que "a Eivissa hi ha una quantitat d'energia positiva a l'entorn de l'educació" i ha afegit que aquestes iniciatives mostren que "les escoles estan utilitzant les tecnologies, que tot el tema de la robòtica s'està utilitzant per a projectes interdisciplinaris, per intentar que els estudiants comuniquin, que facin treball en grup, que treballin la tecnologia en diferents matèries".

Martí March ha volgut fer un esment especial a "l'aposta dels centres eivissencs per la innovació pedagògica que ja està començant a repercutir en els resultats i en la motivació de l'alumnat".

Les jornades han estat organitzades pels departaments de Tecnologia de diversos IES en col·laboració amb l'Associació de Robòtica d'Eivissa i diverses associacions de mares i pares. Es preveu que hi participin uns 700 alumnes de diferents centres.

Segons ha informat el Govern, aquest dimarts la jornada s'ha dedicat específicament a Educació Primària i al primer curs d'Educació Secundària, amb competicions de robots LEGO Mindstorms, diversos tallers i exhibicions de velocistes i minisumos.

La jornada del dimecres es dedicarà a la resta de nivells d'Educació Secundària, batxillerat i Formació Professional. Les competicions seran amb robots lliures basats a la plataforma Arduino i s'oferiran tallers de programació, disseny o seguretat a les xarxes.

La Conselleria d'Educació i Universitat ja té obert el termini perquè els centres educatius públics de primària i secundària participin al programa de formació i transferència RobotIB del curs 2019/2020. La inscripció està oberta fins al 31 de maig.