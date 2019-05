Vueling celebra a l'Aeroport de Palma els 15 milions de passatgers transportats a la capital mallorquina

Publicado 28/5/2019 13:14:02 CET

La companyia aèria Vueling ha celebrat aquest dijous a l'Aeroport de Palma els 15 milions de passatgers que han transportat a la capital mallorquina després que a 2005 comencessin a operar la seva ruta amb Barcelona.

En un comunicat emès per Vueling, els clients de la companyia han gaudit d'un esmorzar "en gran" amb una porció de l'ensaïmada mallorquina amb una grandària i pes de 15 quilograms (kg) i prop d'1,5 metres de diàmetre.

A més, han obsequiat al "passatger 15 milions" amb dos vols per viatjar a qualsevol destinació Vueling amb origen Palma de Mallorca i tots dos moments han estat immortalitzats al costat de representants de la companyia, de l'Aeroport i membres de la tripulació de Vueling.

Segons ha informat la companyia, el passat any, van mobilitzar a més de 2,6 milions de passatgers en l'aeroport mallorquí i, en aquests moments, disposen de quatre avions basats a Palma.

A més, l'aerolínia ofereix un total de 29 rutes directes a destinacions com la Corunya, Alacant, Ámsterdam, Barcelona, Bilbao, Bordeus, Cardiff, Florència, Granada, Jerez, Lille, Lión, Lisboa, Màlaga, Marsella, Munic, Nantes, Oviedo, París (Charles de Gaulle), Rennes, Roma (Fiumicino), Santander, Santiago de Compostel·la, Stuttgart, Sevilla, Tolosa de Llenguadoc, València, Zaragoza i Zuric.

PRIMER VOL DE VUELING, BARCELONA - EIVISSA

D'altra banda, Vueling celebra aquest any el 15è aniversari de la seva fundació quan el primer vol va sortir de Barcelona rumb a Eivissa l'1 de juliol de 2004, un any abans que s'iniciessin les seves operacions a Palma.

En el conjunt d'aquest primer exercici, la companyia va mobilitzar 260.000 passatgers des de Balears. "Any rere any, el compromís amb les Illes no només s'ha mantingut fins a aconseguir prop dels 3,5 milions de passatgers transportats el 2018", han explicat.