La xifra de negocis de la indústria cau un 6,7% a Balears al maig, la segona major baixada del país

Publicado 16/7/2019 10:17:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La xifra de negocis de la indústria va registrar una baixada del 6,7 per cent a Balears al maig respecte al mateix mes de l'any anterior, la qual cosa representa la segona major caiguda del país per darrere de Castella i Lleó, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) difosos aquest dimarts.

Amb tot, de mitjana des de principi d'any, l'índex manté una taxa positiva, del 2,7 per cent.

A més, l'entrada de comandes en la indústria va baixar un 1,1 per cent a les Illes al maig. Si es tenen en compte les dades acumulades des de gener, de mitjana la taxa és positiva, amb un increment del 5,5 per cent.

En el conjunt nacional, per destinació econòmica dels béns, Béns d'equip(1,5%) i Béns de consum no duradors(0,1%) presenten taxes mensuals positives. Per la seva banda, Energia2(-1,9%), Béns intermedis i Béns de consum duradors(-0,1% tots dos) registren taxes mensuals negatives.