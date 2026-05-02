El 112 activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Baleares para este domingo

Archivo - Varias personas pasean por el centro de Palma en un día de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha activado la alerta amarilla (índice de gravedad-0) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas en Baleares para este domingo.

De este modo, ha pedido "precaución" durante las próximas horas, seguir los consejos de la Dirección General de Emergencias y llamar al 112 en caso de emergencia, según ha informado servicio de emergencias en su cuerta de la red social X.

Igualmente, han resaltado que se pueden seguir las alertas por horas en el canal oficial de la Agencia Estatal de Meteorología de Baleares.