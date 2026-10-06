Unas 160 personas se concentran ante el Parlament por el "copia-pega" del decreto de mínimos de la educación 0-3 años

Decenas de trabajadoras del ciclo 0-3 años concentradas ante el Parlament con carteles, camisetas amarillas y muñecos infantiles. - EUROPA PRESS

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 160 personas de la Xarxa 0-3, CCOO, STEI y UGT, según la Policía Local de Palma, se han concentrado este martes ante el Parlament balear para criticar el decreto de mínimos del Govern para las trabajadoras de este ciclo educativo, quienes han considerado que el texto es un "copia-pega" del decreto que ya había.

Las personas concentradas, ataviadas con camisetas amarillas, han hecho sonar silbatos, cacerolas y megáfonos durante la protesta. Entre las consignas coreadas se han escuchado lemas como 'Nuestro convenio, nuestro futuro', 'Si somos educación, queremos regulación', '0-3 es educar, no solo guardar' o 'Que salga Prohens'.

La Xarxa 0-3 ha hecho una valoración "positiva" de la concentración, según ha afirmado una de sus portavoces, Noelia Jiménez, si bien ha reconocido que la situación es "complicada" porque el colectivo se siente "engañado".

En este sentido, ha asegurado que el Govern "se ha aprovechado de la buena fe" de la Xarxa de hacer las cosas de la forma "más pacífica y coherente" y ha considerado que la Conselleria de Educación y Universidades les ha hecho una "jugada".