29N.- Ara Més propone una lista unitaria con otras fuerzas progresistas encabezada por uno de sus candidatos

La representante de Ara Més Carme Gomila, junto a otros miembros de la formación, en la rueda de prensa para concretar las propuestas de cara al 29N. - EUROPA PRESS

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ara Més ha planteado una presentar una lista unitaria con otras fuerzas progresistas de Baleares de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y que esta esté encabezada por uno de los integrantes de su formación.

Esta es la propuesta que ha lanzado esta plataforma integrada por Més per Menorca, MÉS per Mallorca y Ara Eivissa, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Palma en la que han pedido que estos comicios no se aborden "desde el miedo y la resignación", sino con "esperanza y alegría".

La representante de Ara Més Carme Gomila ha apuntado que tienen la "convicción" de que las elecciones son una "oportunidad histórica" y "no basta con explicar lo que puede ir mal para parar a derecha y la extrema derecha".

De este modo, ha planteado que se tiene que explicar qué país quieren construir para las generaciones venideras, por lo que ven "motivos para la esperanza" con un proyecto político "arraigado" al territorio balear.

Bajo esta candidatura, aspiran a aglutinar a las "fuerzas progresistas" de las islas para "garantizar un futuro mejor" para la gente de Baleares y, en ese sentido, ya habrían iniciado negociaciones con otras formaciones de este espectro político, como Sumar, Podem y Esquerra Unida de Balears.