Unas 300 personas asisten a un encuentro de corales de Centros de Promoción de la Autonomía Personal

Archivo - Centro Cultural La Misericordia. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 300 personas han asistido este martes a un encuentro de corales de Centros de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) del Consell de Mallorca.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el encuentro buscaba fomentar las actividades conjuntas entre los usuarios de diferentes centros que se han reunido en el centro cultural La Misericòrdia.

Han asistido 35 miembros de la coral del CPAP Llar de Felanitx, 28 de la Llar Avinguda Argentina y 25 de la Llar de Manacor, quienes han interpretado varias piezas por separado. Al final del evento, los miembros de las colares han cantado juntos La Balanguera.

El Consell ha recordado que más de 3.100 personas participan de manera habitual en actividades promovidas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en los siete CPAP que gestiona por toda la isla.

Se trata de un recurso comunitario dirigido a personas mayores de 65 años para fomentar un envejecimiento "activo y saludable", a través de actividades formativas, culturales, deportivas y de ocio, que buscan mantener la autonomía personal, potenciar las relaciones sociales y mejorar la calidad de vida de las personas usuarias.

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha considerado que el evento es "una muestra clara de la vitalidad, el talento y las ganas de participar de la gente mayor de Mallorca".

Por su parte, el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha defendido que iniciativas como esta "refuerzan los vínculos entre centros y contribuyen a construir una red de relaciones sólida entre personas con intereses y trayectorias compartidas".