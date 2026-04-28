Unas 300 personas asisten al I Encuentro de Corales de los Centros de Promoción de la Autonomía Personal de Mallorca

Foto grupal de los participantes en el I Encuentro de Corales de los Centros de Promoción de la Autonomía Personal de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Primer Encuentro de Corales de los Centros de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) del Consell de Mallorca ha reunido a cerca de 300 personas en la Misericòrdia, en una jornada destacada por el "ambiente participativo, la convivencia y el trabajo compartido".

Los objetivos de este evento es favorecer el conocimiento mutuo entre las personas usuarias de los diferentes centros y fomentar las actividades conjuntas entre colectivos con intereses comunes, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recalcado que este encuentro es una "muestra clara" de "la vitalidad, el talento y las ganas de participar de la gente mayor" de Mallorca.

"Siempre es enriquecedor compartir espacio y tiempo con personas que, con su experiencia y compromiso, son una parte esencial de la sociedad. La gente mayor no solo tiene que estar presente, sino que debe tener un papel activo y reconocido", ha aseverado.

Por eso, ha resaltado la respuesta "extraordinaria", porque, a su modo de ver, confirma la necesidad de "dar continuidad a iniciativas como estas, que generan comunidad, vínculos e identidad compartida entre centros".

Además del presidente del Consell, han asistido al acto el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García Gual, y la directora insular de Atención Comunitaria y Promoción de la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró.

También han estado los equipos directivos y personas usuarias de los siete CPAP que gestiona el IMAS en Mallorca: Reina Sofia y Avinguda Argentina de Palma, Llar de Manacor, Llar de Felanitx, Can Clar de Llucmajor, Can Real de Petra y Son Bru de Puigpunyent.

"Se trata de unos espacios clave para fomentar y promover la autonomía personal, el bienestar emocional y la vida comunitaria", ha explicado Sánchez.

Al mismo tiempo, ha argumentado que iniciativas como esta refuerzan los vínculos entre centros y contribuyen a "construir una red de relaciones sólida" entre personas con intereses y trayectorias compartidas.

Durante el acto, las corales del CPAP Llar de Felanitx --con 35 integrantes--, la del CPAP Llar Avinguda Argentina --28 miembros-- y la del CPAP Llar de Manacor --25 personas-- han interpretado por separado un total de nueve piezas de su repertorio y, como cierre, todas han unido sus voces para cantar conjuntamente 'La Balanguera'.

Mascaró ha remarcado que este encuentro ha sido preparado "con mucha ilusión" y con un "alto grado de implicación" de los equipos de los centros y de las propias personas usuarias. En este sentido, ha remarcado que esta actitud "comprometida y participativa" es precisamente la que quieren fomentar desde los CPAP, como espacios "vivos, abiertos y con protagonismo real de las personas".

Más de 3.100 personas participan de manera habitual en alguna de las actividades que durante todo el año promueve el IMAS a los siete CPAP que gestiona por toda la isla.

Se trata de un recurso comunitario dirigido a personas mayores de 65 años, que tiene como objetivo fomentar un envejecimiento activo y saludable, a través de actividades formativas, culturales, deportivas y de ocio, que contribuyen a mantener la autonomía personal, potenciar las relaciones sociales y mejorar la calidad de vida de las personas usuarias.