Unas 800 personas participan en la cadena humana contra el parque fotovoltaico de AENA en Son Bonet

PALMA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 800 personas han participado este domingo en la cadena humana contra el proyecto del parque fotovoltaico de Aena y en defensa del "pulmón verde" de Son Bonet, según cifras de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd, que ha organizado la iniciativa junto a otras entidades ecologistas como el GOB, Terraferida, Amics de la Terra, Jubiltas per Mallorca, Ciutat per a qui l'habita, entre otras.

Según ha informado el portavoz de la Plataforma, Manel Gomáriz, en declaraciones a Europa Press, "la cadena humana convocada en defensa del pulmón verde de Son Bonet y contra la instalación de un parque fotovoltaico en la zona ha sido un éxito, logrando reunir a unas 800 personas, lo que ha supuesto haber duplicado la participación de la bicicletada de la pasada semana".

"Estamos muy satisfechos porque, pese a las previsiones de lluvia, la gente, no solo del pueblo, ha respondido, demostrando que este ya no es solo un problema local si no que se trata de una reivindicación social que engloba a un alto grado de la población", ha enfatizado.

La cadena humana ha comenzado a las 12.00 horas, con dos puntos de encuentro, uno en la calle de Can Balo (Sant Llatzet-Pont de Inca) y otro en Camino de Son Bonet (Pla de Na Tesa-Cas Capità). Y, en ella han participado el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot y regidores de todos los grupos con representación en el municipio. También, el coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera, ha estado presente en este acto.

LA PLATAFORMA CONTINÚA CON SUS REIVINDICACIONES

El principal motivo que han llevado a la Plataforma a convocar esta cadena humana por el "pulmón verde" de Son Bonet, ha explicado Gomáriz, es "solicitar a los representantes públicos que impidan que Aena siga actuando como un estado dentro de un estado".

En esta línea, el portavoz de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha asegurado que "no se va a consentir que se convierta un espacio verde en un parque fotovoltaico, que responde a intereses espurios, olvidándose de las necesidades que tiene la ciudadanía".

Asimismo, ha querido recordar que "el espacio verde de Son Bonet es el resultado de un entente verbal entre Aena y el Ayuntamiento de Marratxí para compensar a los vecinos del municipio por los ruidos del tráfico aéreo".

"Aena podría construir su proyecto de parque fotovoltaico en el Aeropuerto de Palma, porque tiene suficiente espacio para hacerlo, si no lo hace es porque tiene previsto construir productos inmobiliarios en esa zona", ha criticado.

Gomáriz lamentado, con todo, que "Aena quiera vender un proyecto teñido de verde, que de ecológico no tiene nada porque su objetivo es suministrar de energía el crecimiento de Son Sant Joan y contaminar más".

REUNIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ Y AENA

Respecto al futuro del parque fotovoltaico, el portavoz de la Plataforma ha avanzado que "Aena ha propuesto al alcalde de Marratxí una reunión el próximo miércoles para abordar el proyecto".

"Sospechamos que la oferta que Aena haga no satisfará a Son Bonet Pulmó Verd ni a las entidades ecologistas. Por ello, consideramos que no se puede negociar. Este proyecto tiene que echarse atrás, al menos en este espacio, ubicado entre dos núcleos de población como son el Pont d'Inca y el Pla de Na Tesa", ha enfatizado Gomáriz.