Abren juicio oral al presidente del Consell d'Eivissa por prevaricación y coacciones por 'La vida islados'

Archivo - El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, durante una jornada de vivienda en Ibiza - CONSELL DE IBIZA - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza 4 de Eivissa ha acordado la apertura de juicio oral contra al presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, acusado de prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y lesiones psicológicas a una interventora de la institución insular, por el conocido como caso 'La vida islados', relacionado con la contratación de una campaña turística en pandemia.

La Audiencia Provincial de Baleares juzgará, por un lado, la adjudicación del contrato --el uso del procedimiento de emergencia ya fue avalado por un juzgado-- y las supuestas presiones --"interacciones verbales o gestuales", dice el auto, consultado por Europa Press-- que pudo sufrir la funcionaria por el posible nombramiento en el puesto de interventora que había quedado vacante y por otras discrepancias.

La acusación particular que ejerce la funcionaria pide que Marí sea condenado a 12 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, dos años de cárcel por tráfico de influencias y multa de 500.000 euros; dos años y seis meses de prisión por lesiones psíquicas, y a un año y seis meses por coacciones.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular que pide que se condene a Marí a indemnizar a la demandante la suma mínima de 80.000 euros.

Por su parte, el PSIB, que ejerce la acusación popular, reclama por el delito de prevaricación inhabilitación por un plazo 12 años y por tráfico de influencias un año de prisión. Fiscalía pide el sobreseimiento provisional y el archivo.

El caso deriva de la adjudicación del contrato de la campaña de promoción turística 'La Vida Islados' --un juzgado ya avaló el procedimiento de emergencia-- y el supuesto acoso y coacciones a una interventora de la institución insular.