El PSOE exige la "dimisión inmediata" de Marí tras la apertura de juicio oral contra él

EIVISSA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Consell Insular d'Eivissa ha exigido la "dimisión inmediata" del presidente insular Vicent Marí después de que la Justicia haya comunicado la apertura de juicio oral a la Audiencia Provincial al estar acusado de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias y por coacciones y daños psíquicos a la exinterventora general del Consell.

La portavoz socialista, Elena López Bonet, ha calificado en rueda de prensa la situación de "hecho histórico de una gravedad máxima", recordando que "en más de 40 años de democracia, nunca un presidente de la institución había sido enviado al banco de los acusados de la Audiencia Provincial".

"El Partido Popular no está para dar lecciones de ningún tipo mientras mantiene a Vicent Marí al frente del Consell", ha denunciado López Bonet. "De toda la gestión de la pandemia, el único cargo político de Baleares que acabará en el banquillo de los acusados es Marí. No puede continuar ni un día más en el cargo porque está totalmente desacreditado".

La portavoz ha remarcado que no se trata "de una simple adjudicación", sino de hechos "muy graves" relacionados con la adjudicación "a dedo" de un contrato a una ex concejala vinculada políticamente a Marí, así como de las presuntas coacciones y acoso a la interventora que alertó de las irregularidades del procedimiento.

"La Audiencia Provincial ha confirmado que hay indicios suficientes para que Vicent Marí sea juzgado. No es ninguna manipulación política ni trama inventada, son unos hechos investigados judicialmente", ha insistido.

Por su parte, el conseller socialista Víctor Torres ha advertido de que los hechos por los que será juzgado el president del Consell "no son un caso aislado, sino una manera de hacer política que Vicent Marí ya practicaba en el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y que ha llevado al Consell".

"Hablamos de un modelo basado en adjudicaciones a dedo y sin control", ha denunciado el conseller socialista. "El resultado es que, por primera vez, el presidente del Consell Insular d'Eivissa deberá sentarse en el banco de los acusados de la Audiencia Provincial", ha concluido.