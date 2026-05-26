Marí apunta que la apertura de juicio oral se debe a una "persecución política" del PSIB: "Soy una víctima"

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, en una foto de archivo. - CONSELL DE IBIZA - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha mantenido que es una "víctima" de una "persecución política y personal" del PSIB, tras conocerse la apertura de juicio oral por el caso de la 'La vida islados'.

Así ha reaccionado el representante insular al ser preguntado por la prensa sobre el inicio de este nuevo procedimiento judicial, en el que está acusado de los posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y lesiones psicológicas a una interventora del Consell.

De acuerdo con el relato de Marí, la investigación "nació" de la Oficina Anticorrupción en la pasada legislatura porque el Govern "dio instrucciones para perseguirle e investigarle".

Marí ha aducido a una supuesta "indefensión" incial por "no haber tenido acceso al expediente" con el que se elaboró el escrito de acusación que, a su manera de ver, "incumplía" las normas de la propia oficina.

Este documento se envió a la Fiscalía con el que se tramitó la querella que investigó un juzgado de instrucción ibicenco. Una vez judicializado, ha reconocido que sí pudo defenderse al presentar pruebas y acabó con un primer sobreseimiento del caso, "apoyado por la Fiscalía".

El PSIB y una acusación particular presentaron alegaciones, que se aceptaron de manera parcial, y se ha continuado con el juicio oral, aunque ha resaltado que Fiscalía ha presentado un escrito de conclusiones absolutorias, en el que se dice que "de los hechos descritos no se desprende ilícito penal y sin delito no hay autor al que imponerle un pena".

Por estos motivos, ha sostenido que se trata de una "causa fabricada" dado que, a su manera de ver, el PSIB "quiere ganar en los tribunales lo que es incapaz de ganar en las urnas". "Al PSIB no le interesa la justicia, sino eliminar a un adversario político porque en la causa hay otras personas absueltas y solo recurrieron la mía", ha defendido.

Marí ha subrayado que en sede judicial se ha acreditado que "no hay prueba, ni testimonio" en su contra, de manera que ahora ha indicado que irá al juicio oral a "desenmascarar" que lo único que quiere el PSIB es "dañarle".