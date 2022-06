Absueltos seis de los acusados del 'caso Cursach'

Acusaciones particulares piden la suspensión del juicio del 'caso Cursach'

La abogada Teresa Bueyes solicita que el juez Penalva declare "para tener claro qué está en la causa"

La Abogacía de la Comunidad, representada por María Ángeles Berrocal, se retira como acusación en el juicio

PALMA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal encargado del juicio del 'caso Cursach' ha decidido, este lunes, absolver a seis de los acusados después de que tanto Fiscalía como acusación particular hayan retirado los cargos y los abogados de la defensa hayan pedido su absolución.

En concreto, se trata del ex director de la discoteca Tito's Jaime Lladó, el trabajador de Tito's Arturo Segade, el ex policía Antoni Bergas, la ex directora general de Turismo Pilar Carbonell, el funcionario de la Conselleria de Turismo Bernardí Seguí y el funcionario del Ayuntamiento de Palma Julián Garau.

Con la absolución de estos acusados, en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares quedan 17 después que la Fiscalía modificase su escrito hace apenas dos semanas. Precisamente, en la primera parte del juicio, al comienzo de las cuestiones previas, han pedido la nulidad del escrito del Ministerio Fiscal, algo que el Tribunal ha desestimado.

Sin embargo, sobre la petición de la nulidad del proceso judicial y la suspensión del juicio del 'caso Cursach' por parte de la abogada Teresa Bueyes, a la que después se han adherido el resto de letrados de la acusación particular, el tribunal no se ha pronunciado. De este modo, ha indicado que al final de las cuestiones previas, se emitirá un auto donde se resuelvan todas.

En detalle, la letrada Teresa Bueyes, encargada de representar a varios empresarios de Magaluf, ha exigido que se vuelva a la fase de instrucción por las "trampas e irregularidades" en el proceso de instrucción de la causa, llegando a sugerir que podían proceder "del principal encausado", en referencia a Bartolomé Cursach.

Esta afirmación ha provocado que la magistrada que dirige el Tribunal le haya interrumpido para pedirle que aporte pruebas si "habla de trampas" por parte de la Administración de la Justicia. Como consecuencia, la letrada ha retirado esta acusación, pero ha exigido la suspensión del juicio y que el juez Manuel Penalva declare para tener "claro qué está en la causa".

Anteriormente, la abogada de la Comunidad Autónoma, representada por María Ángeles Berrocal. El juicio por el 'caso Cursach' ha comenzado sobre las 10.16 horas en la Audiencia Provincial de Baleares con un total de 23 procesados y una rebaja de peticiones de penas de cárcel para los principales encausados, el empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert.

Desde las 09.00 horas, los encausados han ido llegando a la Audiencia de Baleares, así como los fiscales encargados del caso, Juan Carrau y Tomás Herranz. Uno de los últimos en entrar al edificio del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha sido Cursach, quien lo ha hecho acompañado por su pareja.

Al comienzo del juicio, el tribunal ha preguntado a las diferentes partes sobre la composición del mismo, que está integrado por Samantha Romero, Rocío Martín y Gloria Martín. Ni acusación ni defensa se ha opuesto.

A continuación, sobre las 10.45 horas, han comenzado las cuestiones previas del juicio. En primer lugar y tras dar conocimiento de que los acusados están ilustrados sobre los escritos, el Ministerio Fiscal ha explicado la modificación de sus peticiones de penas y retiradas de delitos para ocho de los encausados --uno de ellos falleció antes del juicio--.

Ante esto, el letrado de la acusación particular Álvaro Martín, ha manifestado su oposición a la rebaja de penas de la Fiscalía, así como la abogada Teresa Bueyes, quien ha subrayado que resulta "sorprendente" que a diez días del juicio se haga un cambio "tan sustancial". "Nunca se ha visto un caso igual. No se contempla en la ley de enjuiciamiento civil", ha recalcado.

En cuanto a los abogados de la defensa, han apoyado la modificación del escrito de la Fiscalía y han afeado a las acusaciones particulares que pidan la nulidad de este cambio en el escrito.

EL JUICIO

Desde este lunes, tanto Cursach como otros 22 encausados se sientan en el banquillo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en un juicio que se prevé que dure hasta abril de 2023. Durante aproximadamente diez meses, se juzgará a cinco miembros del Grupo Cursach, cuatro funcionarios y 14 agentes de la Policía Local de Palma.

Las acusaciones particulares personadas en el caso mantienen su petición de condenas, pero el Ministerio Fiscal presentó, hace apenas dos semanas, un nuevo escrito en el que retira la acusación contra ocho personas, una de ellas fallecida durante la fase de instrucción judicial.

Además, la Fiscalía reduce su petición de pena de cárcel para Cursach a un año y medio después de no atribuirle un delito de cohecho activo continuado y de coacciones. Inicialmente, la Fiscalía pedía ocho años y medio de cárcel. Cabe recordar que el empresario de ocio nocturno estuvo en prisión provisional por esta causa 14 meses, entre febrero de 2017 y abril de 2018.

En cuanto al 'número 2' de Cursach, otro de los principales acusados en este caso, la Fiscalía también rebaja su petición de pena de cárcel a tres años y medio después de eliminar el delito de cohecho activo.

Igualmente reduce la solicitud de cárcel para el subinspector Bartolomé Capó (15 meses), los oficiales de la Patrulla Verde Gabriel Torres (tres años y medio), Feliciano Franco (dos años), el policía Rafael Amengual (dos años), el subinspector Carlos Tomás (casi seis años) y el agente Daniel Montesinos (seis años y nueve meses).

El nuevo escrito firmado por los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz atribuye delitos de pertenencia a grupo criminal a Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Antonio Bergas, Bartolomé Capó y Gabriel Torres.

A los demás acusados, concluye que sus hechos son constitutivos de delitos como, por ejemplo, prevaricación administrativa, cohecho pasivo, activo, abuso de función pública por solicitud sexual, salud pública y revelación de secretos, entre otros.

Estas nuevas conclusiones prescinden de más de 20 folios del relato firmado por el propio Carrau y el fiscal Miguel Ángel Subirán --que irá a juicio por la instrucción principalmente del 'caso ORA'-- a finales de 2018, cuyo eje principal era el delito de cohecho al considerar que los acusados del grupo Cursach "dieron las instrucciones y órdenes oportunas para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar u obsequiar a diversos funcionarios públicos que tenían competencias en temas que podían afectar la marcha de los negocios de ocio del grupo".

Con todo, los fiscales tachan sobre el anterior escrito cualquier referencia de favorecer al entramado empresarial de Cursach y describe las actuaciones y decisiones "arbitrarias e injustificadas" de los responsables de la Policía Local de la Patrulla Verde y agentes que se dedicaron durante años inspeccionar locales para generar "perjuicios económicos a diversos empresarios".