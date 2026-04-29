Un accidente en la Ma-19 a la altura del aeropuerto provoca retenciones hasta la Vía de Cintura. - DGT

PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre dos coches a la altura del aeropuerto en la Ma-19 en sentido Llucmajor está provocando este miércoles varios kilómetros de retenciones.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), el incidente, de carácter leve, ha ocurrido sobre las 08.06 horas de este miércoles en sentido Llucmajor.

El accidente se ha registrado en el carril izquierdo y los agentes de la Guardia Civil desplazados han movido rápidamente los vehículos al carril de aceleración, aunque ha sido necesario cortarlo al tráfico, lo que obliga a los conductores que quieren utilizar la salida de Can Pastilla a dirigirse al carril izquierdo.