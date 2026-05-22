Acoge gatitos huérfanos en Palma: Son Reus lanza campaña de ayuda

El centro de protección animal de Son Reus inicia una campaña para fomentar la acogida de gatos lactantes. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Sanitario Municipal de Protección Animal (Csmpa) de Son Reus ha puesto en marcha la campaña 'Tú les das casa, ellos te dan amor', dirigida a la captación de hogares de acogida temporal para gatos en edad de lactancia.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la iniciativa tiene como objetivo mejorar la supervivencia de los animales huérfanos o que requieren cuidados especiales durante las primeras semanas de vida.

Las casas de acogida tienen una duración de unas semanas o meses, hasta que los animales alcanzan la edad necesaria para su adopción definitiva.

Son Reus facilita a las personas participantes todo el material necesario para el cuidado de los gatos lactantes, como leche, biberones y pautas de manejo, además de asesoramiento y seguimiento profesional.

Podrán participar en la campaña personas mayores de edad residentes en Palma que dispongan de tiempo y se comprometan a atender las necesidades de los animales. Los interesados pueden contactar con Son Reus de lunes a viernes, entre las 09.00 y las 13.30 horas.

Durante la presentación del programa, este viernes, el centro ha informado de que entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de abril de 2026 ha atendido a 1.542 gatos procedentes de la calle, de los que 150 eran lactantes, además de 47 animales abandonados y 66 renuncias.

El centro ha informado además de que en la actualidad hay 106 gatos en sus instalaciones, cuatro de ellos enfermos y otros diez pendientes de adopción o de su incorporación a colonias felinas, mientras que cinco son lactantes criados por sus madres.

Estas cifras, no obstante, fluctúan de forma constante, y desde Son Reus prevén un incremento de la población felina debido a la coincidencia con la época de cría.

300 COLONIAS FELINAS

El Ayuntamiento ha destacado que en Palma existen alrededor de 300 colonias felinas, de las cuales unas 200 están reguladas y el resto, en proceso de regularización.

El Consistorio ha señalado que estos animales reciben atención veterinaria, control censal, seguimiento por personal especializado e intervención en caso de conflictos, dentro del programa de captura, esterilización y retorno.