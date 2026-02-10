Activado el aviso amarillo en Mallorca y las Pitiusas: olas de tres metros y rachas de viento de 60 kilómetros por hora

Temporal en la playa de Ses Salines, a 29 de enero de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros en Mallorca, Ibiza y Formentera.

Esto, a su vez, supone la activación del índice de gravedad cero (IG-0) del Plan Meteobal, según ha informado el servicio de emergencias autonómico en su cuenta de la red social X.

Del mismo modo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en el sur de Mallorca y en el conjunto de las Pitiusas entre las 18.00 horas y la medianoche.

Las rachas de viento podrían oscilar entre los 50 y los 60 kilómetros por hora y dejar olas de entre dos y tres metros de altura.