Actúa propone que Son Reus sea un "buque insignia" de la protección de los animales en Palma

Publicado 16/05/2019 17:37:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Actúa al Ayuntamiento de Palma, Shirley Siles, ha pedido este jueves un "cambio radical" del centro municipal de Son Reus y ha propuesto convertirlo en un "buque insignia" de la protección de los animales en la ciudad.

En un comunicado emitido por el partido, se ha explicado que este "cambio radical" pasa por modificar la gerencia del centro, subsanar las deficiencias de las instalaciones y ampliarlas, incrementar el horario de apertura y cambiar de la normativa para aumentar las adopciones.

En este sentido, Siles ha criticado "las malas condiciones" en la que se encuentran los animales, "en especial los gatos", ya que "algunos de ellos llegan sanos al centro municipal y salen casi moribundos".

Asimismo, ha insistido en que más de 10.000 personas apoyan la petición de voluntarios del centro municipal que reclaman la dimisión del actual director porque "son muchas las denuncias de los voluntarios que declaran malas prácticas por parte del director".

El número 2 a la Alcaldía, Guillermo Amengual, ha reprochado que "en cuatro años apenas se hayan llevado a cabo medidas de protección animal pese a las promesas durante la campaña electoral".

"Palma no es una ciudad amiga de los animales, no reúne unos mínimos de protección animal y los partidos políticos no han estado a la altura de lo que merecen los animales. Desde Actúa seremos la voz de los animales en las instituciones", ha declarado Amengual.