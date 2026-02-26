Acuaes autoriza la licitación para redactar la segunda fase de la ampliación de la depuradora Palma II

Obras en la EDAR Palma II - ACUAES

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha aprobado el pliego y autorizado la licitación de la redacción del proyecto de la segunda fase de la ampliación de la depuradora Palma II.

Según ha destacado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en una nota de prensa, el Consejo de Administración de Acuaes ha autorizado este jueves esta licitación, cuya actuación permitirá ampliar el tratamiento de la planta hasta los 90.000 metros cúbicos al día.

El presupuesto base de la licitación del contrato es de unos 500.000 euros y el plazo de ejecución de nueve meses. En concreto, en esta segunda fase se van a construir las líneas de tratamiento número cinco y seis de la depuradora, los reactores biológicos y decantadores secundarios, un espesador y un digestor anaerobio adicional.

También contempla un proyecto eléctrico y de automatización y control para el conexionado de las nuevas instalaciones, así como el estudio y definición de las obras adicionales para la adaptación de la EDAR a otros aspectos de la nueva diretiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, publicada posteriormente a la licitación de las obras de la primera fase.

En esta segunda fase se demolerán las instalaciones de la antigua depuradora en desuso para hacer un corredor verde y se llevará a cabo la restauración e integración urbanística y paisajística de los molinos de Son Gudi Nou, dentro de la parcela de la EDAR.

Las obras de la primera fase, que ejecuta Acuaes con una inversión de 142 millones de euros, están en su fase final en las unidades de obra civil y de ejecución de los edificios. También se está avanzando en el suministro y montaje de los equipos mecánicos e instalaciones eléctricas.

Estas actuaciones se enmarcan en el convenio firmado el 30 de junio de 2021 entre Acuaes y Emaya para la financiación, desarrollo y explotación de las obras de la nueva depuradora Palma II, actuación que permitirá mejorar el tratamiento de las aguas residuales de Palma y los municipios de Marratxí, Bunyola y Esporles.