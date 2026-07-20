Un acuerdo de última hora permite desconvocar la huelga indefinida en la empresa municipal de Sóller

Trabajadores de Sóller 2010 en su concentración antes de acudir a la huelga indefinida. - UGT

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un acuerdo de última hora ha permitido desconvocar de manera provisional la huelga indefinida en la empresa municipal Sóller 2010 que estaba prevista que empezara la noche de este mismo lunes.

Los trabajadores y la empresa han alcanzado un principio de acuerdo en la reunión que han mantenido a lo largo de esta mañana en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

Fuentes de la negociación han informado a Europa Press que la solución encontrada por los mediadores no había sido puesta sobre la mesa hasta ahora ni por los sindicatos ni por la empresa.

La idea, en líneas generales, es sacar los festivos de la jornada ordinaria y convertirlos en jornada extraordinaria, con la correspondiente modificación retributiva.

Con ello, los sindicatos han accedido a desconvocar la huelga indefinida que iba a comenzar a las 22.00 horas de este lunes y a la que estaban llamados las cerca de 80 personas que trabajan en la 'escoleta', la recogida de residuos, la limpieza viaria, el servicio de la ORA, la brigada de obras y el centro deportivo.

El sábado, decenas de empleados de Sóller 2010 se concentraron en la plaza del municipio para exigir al Ayuntamiento que desbloqueara la negociación.

El núcleo del conflicto, subrayaron, era el "recorte" en la retribución de los días festivos trabajados. La plantilla venía exigiendo que estas jornadas se abonen tal y como se hacía de "forma ininterrumpida desde hace más de una década".