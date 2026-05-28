La acusada de matar a su suegra en Palma forcejeó con la víctima y le propinó varios golpes

Reconstrucción de los hechos con la presencia de la acusada, a 26 de mayo de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España) - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La investigación de la Policía Nacional apunta a que la mujer detenida por supuestamente matar a su suegra en Palma forcejeó con la víctima y le propinó varios golpes.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la presunta autora se habría dirigió a la habitación de su suegra, donde tuvo lugar un forcejeo y la víctima sufrió varios traumatismos. En cualquier caso, los agentes del Grupo de Homicidios siguen pendientes del resultado de la autopsia.

Los hechos sucedieron el lunes sobre las 16.30 horas en el domicilio en el que convivían la sospechosa y la víctima, de 73 años. Tras la supuesta agresión, la mujer permaneció en el domicilio hasta que llegó el hijo de la fallecida, que encontró su cuerpo sin vida y avisó a los servicios de emergencias y a otros familiares.

Los primeros en llegar al lugar fueron varios agentes de la Policía Local de Palma, quienes interceptaron a la sospechosa, una mujer de 36 años, cuando se encontraba en un bar cercano tomando un café. Un familiar de la víctima la había localizado y avisado a la Policía.

Asimismo, agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación, llevando a cabo una inspección técnico policial en el domicilio junto con agentes de Policía Científica.

Los agentes intervinieron diferentes objetos que están pendientes de analizar y tomaron declaraciones testificales y recabaron información del entorno de la víctima y presunta autora. Según los investigadores, se pudo constatar que existía una mala relación entre la presunta autora, su pareja y la víctima.

La detenida se encuentra ingresada en el módulo de detenidos de un centro hospitalario en Palma a disposición judicial.