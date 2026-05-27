La investigación apunta a que la acusada de matar a su suegra en Palma la golpeó con un objeto contundente

Reconstrucción de los hechos con la presencia de la acusada, a 26 de mayo de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La investigación de la Policía Nacional apunta a que la mujer detenida por supuestamente matar a su suegra en Palma la golpeó con un objeto contundente que le causaron lesiones incompatibles con la vida.

En cualquier caso, según han indicado a Europa Press fuentes próximas al caso, los agentes del Grupo de Homicidios siguen pendientes del resultado de la autopsia, que se está practicando este mismo miércoles.

La principal hipótesis apunta a que la sospechosa, tras mantener una discusión con su suegra, le propinó varios golpes con un objeto contundente y le causó la muerte. El cadáver presentaba múltiples hematomas.

La arrestada, que el martes acudió escoltada al piso del barrio de Pere Garau en el que sucedieron los hechos para realizar una reconstrucción, ha asegurado a los investigadores que actuó en defensa propia.

Los hechos sucedieron la tarde del lunes en el domicilio en el que convivían la sospechosa y la víctima, de 73 años. Fue el hijo de la fallecida quien encontró su cuerpo sin vida en el interior de la vivienda y alertó a los servicios de emergencias.

Los primeros en llegar al lugar fueron varios agentes de la Policía Local de Palma, quienes interceptaron a la sospechosa, una mujer de 36 años, cuando se encontraba cerca del portal del edificio.