La acusada del crimen de Pere Garau sigue ingresada y el juez podría tomarle declaración en el hospital

Reconstrucción de los hechos con la presencia de la acusada. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional dará traslado este jueves por la tarde el atestado del crimen de Pere Garau y será el juzgado quien decida de qué manera se toma declaración a la acusada, que permanece ingresada en el Hospital Son Espases por prescripción psiquiátrica.

Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que, dado que la mujer sigue en el centro hospitalario, no será trasladada físicamente al juzgado para prestar declaración.

En este punto, según han explicado las mismas fuentes, el juez podría acudir al hospital para tomar declaración presencialmente u hacer una declaración telemática. Podría darse el caso igualmente de que el juzgado, con el atestado y las diligencias policiales ordenara medidas cautelares o la puesta en libertad para posterior citación.