El acusado del crimen de es Carnatge niega los hechos y dice que declaró "muy presionado" por la policía

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acusado del crimen de es Carnatge, que se enfrenta a 20 años de cárcel por presuntamente asesinar a un hombre y luego prender fuego a la chabola en la que vivía para ocultar el crimen, ha negado los hechos que se le imputan y ha asegurado este lunes que declaró "muy presionado" por la policía para que confesase y ha afirmado que se vio sometido "a una trampa".

En la sesión de este lunes del juicio con jurado en la Audiencia Provincial, el hombre ha añadido que la última vez que vio a la víctima, con quien mantenía una relación cordial y a quien visitaba de vez en cuando, fue unas semanas antes de los hechos y ha negado haber estado en la chabola durante la noche y madrugada del 25 de enero de 2022, cuando tuvieron lugar los hechos.

Respondiendo a las preguntas de su abogada, Marga Toro, el sospechoso, además, ha negado que el vehículo que aparece en las cámaras de seguridad sea el suyo.

Insistiendo en las presiones policiales durante su declaración, el hombre ha reiterado que no recuerda nada de lo que ocurrió aquella noche y que "dijera lo que dijera, las preguntas eran para que dijera que había estado allí y confesara algo que yo no había hecho". "Me decían que me iban a ayudar y como un imbébil me lo creí", ha añadido.

LOS HECHOS

Los hechos se remontan a la madrugada del 25 de enero de 2022, momento en que se tuvo conocimiento de la muerte de un hombre en el interior de una chabola incendiada en es Carnatge (Palma).

Aunque inicialmente la muerte parecía haberse producido de forma accidental por la mala combustión de una estufa, tras confirmarse la muerte violenta la investigación culminó con la detención, en febrero de 2023, de un hombre de 32 años y origen español y que permanece desde entonces en prisión.