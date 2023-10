Acusado de violar a la hija de su pareja y ofrecerle dinero por sexo: "Jamás lo habría intentado, ni a punta de pistola"

El hombre aduce las acusaciones a una manipulación de la madre hacia la niña



PALMA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre acusado de violar reiteradamente a la hija de su pareja cuando era menor de edad y ofrecerle dinero a cambio de sexo ante sus dificultades económicas ha negado los hechos reiteradamente. "Jamás lo habría intentado, ni a punta de pistola", ha insistido.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este jueves el juicio contra el individuo, para quien Fiscalía pide diez años de cárcel por agresión sexual y otros cinco por inducción a la prostitución, además de 15.000 euros de indemnización.

A preguntas de la fiscal, el varón ha negado que le realizara tocamientos a la menor. "De ninguna de las maneras. Me educaron a la antigua, estoy en contra de estas cosas totalmente, esto para mí son aberraciones", ha expresado a la Sala.

Seguidamente, ha negado también que mantuviera relaciones sexuales con la madre de la niña, explicando que años atrás le intervinieron por una infección "enorme" que le impedía mantener relaciones.

Asimismo, interrogado por la situación económica de su entonces pareja y la niña, el acusado ha recordado una vez en la que la menor fue a pedirle dinero "porque en casa no tenían para comer", pero eso sucedió cuando la chica vivía con su padre.

Al mismo tiempo, en relación a un episodio en el que el varón fue, presuntamente, sorprendido por la madre realizando tocamientos a la menor, el hombre se ha excusado contando que escuchó gritos de la niña y acudió a su cuarto. Al entrar, según ha dicho, se tropezó y cayó sobre la cama.

Antes de finalizar su declaración, el procesado ha relacionado la denuncia de la niña a una manipulación de la madre.

"Su madre me guardaba las joyas y cuando nos separamos le pedí que me las devolviera y no lo hizo. Después hicimos un préstamo en Caixa Colonya", ha indicado el hombre, argumentando que todo es una estrategia de la mujer para no devolverle las joyas. "La niña, por sí sola, no es capaz, es muy buena", ha concluido.

LOS HECHOS

Según el escrito de acusación, los hechos juzgados tuvieron lugar aproximadamente entre 2002 y 2012 en varios momentos mientras el hombre tenía una relación con la madre de la niña. Así, teniendo la niña ocho años, en una ocasión le realizó tocamientos y la penetró con los dedos. Más tarde, cuando ella tenía unos 12 años, durante un periodo de tiempo la violaba varias veces por semana.

En otra ocasión, cuando la víctima ya contaba con 13 años, además de violarla, la amenazó con dejar de prestarles apoyo económico si no accedía a sus pretensiones. Más tarde, aunque la relación con la madre se había roto, la menor acudía a limpiar al domicilio del hombre y también la violó. Según el relato de la fiscal, esta situación duró hasta que la niña tuvo 17 años.

A consecuencia de todo ello, la víctima presenta un cuadro de ansiedad y precisa tratamiento psicológico.