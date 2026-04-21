Advierten de la "criminalización de personas migrantes" en el contexto del aumento de llegadas a Baleares

Presentación del informe de la ruta migratoria Argeila-Baleares del Observatorio de Migracione del Mediterraneo. - EUROPA PRESS

PALMA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora del Observatorio de las Migraciones del Mediterráneo (Omimed) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Margalida Capellà, ha advertido sobre la "criminalización de personas" que llegan a Baleares en embarcaciones tipo patera, en el contexto del aumento de llegadas registrado durante los últimos años.

Durante la presentación del informe sistémico sobre la ruta Argelia-Baleares en la Universitat de les Illes Balears (UIB), Capellà ha vinculado este fenómeno al incremento de personas migrantes que llegan en patera y ha señalado que, a su juicio, este aumento está provocando que se generen dinámicas de criminalización en torno a estas personas.

Según los datos del estudio, Baleares concentra el 22 por ciento del total de llegadas de pateras a España durante 2025, en contraste con el panorama nacional, donde las llegadas totales se reducen un 46,4 por ciento ese año respecto al anterior.

Asimismo, ha apuntado la necesidad de analizar el fenómeno migratorio desde datos oficiales y ha enmarcado sus declaraciones en la presentación de un informe elaborado por el propio Observatorio, centrado en la evolución de las llegadas y sus características en el Mediterráneo occidental.