La Aemet amplía la alerta naranja por lluvias en el Llevant, norte y nordeste de Mallorca y en Menorca - AEMET

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por riesgo importante de lluvias en el Llevant, norte y nordeste de Mallorca y en Menorca.

Según información de la Aemet en su web, el aviso naranja por riesgo importante de precipitaciones en el Llevant, norte y nordeste de Mallorca, que inicialmente debía finalizar a las 20.00 horas de este sábado, se ha ampliado finalmente hasta las 23.59 horas.

En estas zonas de Mallorca, la previsión es que puedan registrarse acumulados de hasta 40 l/m2 en una hora, y de hasta 100 l/m2 en tres o cuatro horas. Además, en el Llevant de la isla es posible que se puedan llegar a acumular hasta 100 l/m2 en 12 horas.

En el resto de Mallorca, es decir Serra de Tramuntana, interior y sur de la isla, hay avisos amarillos por riesgo de precipitaciones, con previsión de acumulaciones de hasta 20 l/m2. También continúan activos los avisos amarillos por riesgo de tormentas en toda la isla.

En cuanto a la situación en Menorca, los avisos naranjas por riesgo importante de lluvias se han ampliado hasta las 07.59 horas de este domingo, ya que se esperan acumulaciones de 40 l/m2 en una hora y de hasta 100 l/m2 en tres o cuatro horas. Asimismo, podrían producirse acumulaciones de hasta 100 l/m2 en 12 horas.

En Menorca también permanecen activados los avisos amarillos de la Aemet ante el riesgo de tormentas.