La Aemet desactiva todas las alertas por lluvias y tormentas en Baleares

Motos volcadas por el agua, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado todas las alertas por lluvias y tormentas en Baleares; si bien, el Govern mantiene activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Inundaciones (Inunbal) para gestionar los incidentes derivados de las lluvias y tormentas de las últimas horas en Ibiza y Formentera.

Así lo ha informado la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una comparecencia, junto al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el alcalde Ibiza, Rafael Triguero, ante los medios de comunicación, en el Parque de Bomberos de Ibiza.

Prohens ha explicado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado cualquier tipo de alerta para próximas tormentas en el conjunto del archipiélago, lo que traslada, ha afirmado, "un mensaje de tranquilidad por parte de la Aemet".

Sin embargo, por parte del Govern se mantiene activada la situación operativa 2 del Plan Inunbal debido a las inundaciones que hay en la isla de Ibiza, provocadas por las tormentas.

Unas tormentas, éstas, que, ha recordado la presidenta del Govern, han hecho que en poco tiempo se haya pasado de una alerta amarilla por parte de la Aemet, como había esta mañana, cuando se ha bajado de naranja a amarilla, para después volver a naranja y, a las 12.00 horas, activarse esa alerta roja por lluvias torrenciales. En ese momento, ha afirmado Prohens, se ha enviado la 'ES-Alert', que se ha activado por primera vez en Baleares, ha destacado, y se ha activado también la situación operativa 2 del Plan Inunbal.

Al respecto, la presidenta ha querido agradecer la colaboración ciudadana, a la que ha pedido mantener la precaución y seguir las recomendaciones oficiales.

El Govern ha destacado que de todos los incidentes registrados, solo se han contabilizado tres heridos leves por un deslizamiento de talud cerca de un establecimiento hotelero. No se han registrado incidentes con consecuencias graves para la vida de personas.

Asimismo, y ya de cara a este miércoles, Prohens ha avanzado que a las 09.00 horas de este 1 de octubre se volverá a reunir el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI).

Además, ha apuntado que durante las próximas horas el trabajo de los efectivos se centrará en poder quitar toda el agua acumulada.

Así, ha confiado en que este miércoles, ya sobre el terreno, se puedan ver los daños materiales que ha habido y se pueda activar cualquier tipo de ayuda por parte del Govern, una vez valorado daños.

Finalmente, en materia de educación, Prohens ha recordado que las clases quedarán suspendidas el miércoles 1 de octubre en todos los centros educativos del municipio de Ibiza, en todos los niveles (educación infantil --incluido el ciclo 0-3--, primaria, secundaria, universitaria y también enseñanzas de régimen especial como conservatorios y escuelas oficiales de idiomas), incluido el turno de tarde. También permanecerá cerrado el IES Marc Ferrer de Formentera, y en el municipio de Sant Josep de sa Talaia no habrá actividad docente en el CEIP Sant Jordi. La previsión es que las clases puedan reanudarse con normalidad el jueves.

((Habrá ampliación))