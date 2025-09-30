Aemet eleva a alerta roja la situación en las Pitiusas y Emergencias activa el Plan Inunbal

Carretera E10 de Ibiza - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha destacado que en Ibiza y Formentera se ha decretado el nivel máximo de aviso, rojo, por lluvias torrenciales

Según ha informado Aemet, el aviso en principio está vigente hasta este martes a las 16.00 horas y hay peligro por posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces.

Por su parte, la Dirección General de Emergencias e Interior ha activado la situación operativa 2 (SO-2) del Plan Inunbal en la isla de Ibiza. Además, ha pedido mucha precaución a los ciudadanos.