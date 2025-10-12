La Aemet eleva el aviso naranja a la Serra de Tramuntana y sur de Mallorca y lo mantiene en Pitiusas por la dana

Archivo - La lluvia descargando con intensidad en Palma (Mallorca). Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido elevar el aviso naranja por riesgo importante de lluvias a la Serra de Tramuntana y sur de Mallorca y mantenerlo en Ibiza y Formentera por las precipitaciones y tormentas provocadas por la dana Alice.

Según información de la web de la Aemet, la alerta naranja por lluvias en la Serra de Tramuntana y sur de Mallorca se activará a las 11.00 horas y se mantendrá activa hasta las 17.59 horas, al preverse acumulaciones de hasta 40 l/m2 en una hora.

Hasta entonces, tanto la Serra de Tramuntana como el sur de Mallorca continúan con avisos amarillos por riesgo de lluvias, ante la previsión de acumulados de hasta 20 l/m2 en una hora.

En el resto de la isla, es decir las zonas de Llevant, norte y nordeste --las más afectadas de Mallorca por las lluvias y tormentas de este sábado debido a la dana-- e interior, también hay avisos amarillos activos por riesgo de precipitación hasta las 17.59 horas.

Además, en toda Mallorca continúan activos los avisos por riesgo de tormentas, también hasta las 17.59 horas.

Mientras, en Ibiza y Formentera se mantiene hasta las 11.59 horas el aviso naranja por riesgo importante de lluvias, ya que se prevén acumulados de hasta 40 l/m2. También, aviso amarillo por tormentas.

Finalmente, en Menorca hay aviso amarillo por riesgo de lluvias y tormentas hasta las 17.59 horas, ante la previsión de acumulados de hasta 20 l/m2 en una hora, según información de la web de la Aemet.