El aeropuerto de Palma alcanza los 4 millones de pasajeros en mayo, un 4,9% más que en el mismo mes de 2025

Archivo - Una mujer transporta en un carro sus maletas en el aeropuerto de El Prat, a 19 de enero de 2023 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma cerró mayo con 4.009.687 pasajeros, lo que supone un incremento del 4,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, según ha informado Aena este viernes.

Del total de viajeros, 834.288 viajaron en vuelos nacionales, un 3,7% más que el año pasado. Mientras, 3,17 millones optaron por conexiones internacionales, un 5,2% más que en mayo del 2025.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto de Palma gestionó, entre despegues y aterrizajes, 28.050 vuelos, lo que supone un aumento del 3,2% respecto a mayo de 2025.

DATOS ACUMULADOS

Entre enero y mayo, 10,6 millones de pasajeros transitaron por el aeropuerto, un 2,4% más que en el mismo periodo del año pasado.

Durante estos meses se atendieron 81.089 vuelos, un 1,1% más en comparación con el mismo periodo de 2025.

GRUPO AENA

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de mayo de 2026 con 36.116.528 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 309.102 movimientos de aeronaves, un 4% más que en 2025; y transportaron 130.958 toneladas de mercancía, un 3,2% más que en el mismo mes del año pasado.

Hasta mayo de 2026 han pasado por estos aeropuertos 150.874.452 pasajeros (un 4% más que en 2025); se registraron 1.303.821 movimientos de aeronaves (+2,9%); y se transportaron 620.182 toneladas de mercancía, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2025.

El tráfico desde enero hasta mayo está experimentando un aumento de la programación en los primeros meses de la temporada de verano tras el inicio del conflicto de Oriente Medio, unido a la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario al principio del año (tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero). Según Aena, se trata de dos circunstancias puntuales y no estructurales al comportamiento del tráfico.