Los aeropuertos de Baleares operan este sábado un total de 1.708 vuelos

Archivo - Cartel del aeropuerto de Palma - AENA - Archivo

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este sábado un total de 1.708 vuelos, un 3,4 por ciento menos que los que se programaron para la misma jornada de 2025 --12 de julio--.

Según los datos facilitados por Aena, por el aeropuerto de Palma pasarán este sábado 1.067 vuelos, mientras que el de Eivissa operará 434 y, el de Menorca, 207.

Estos vuelos se suman a los 1.663 programados para este domingo en los tres aeródromos de las Islas.