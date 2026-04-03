Los aeropuertos de Baleares operan este Viernes Santo 987 vuelos, un 6% menos que el año pasado

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este 3 de abril, Viernes Santo, un total de 987 vuelos, un 6% menos que los 1.050 registrados durante la misma festividad del año pasado, que sin embargo cayó en 18 de abril.

El aeropuerto de Palma soportará el mayor número de vuelos, 735, que sin embargo son menos que los 771 que los del pasado Viernes Santo, según la información facilitada por Aena.

Lo mismo sucederá en los de Eivissa, donde se registrarán 194 vuelos, menos que los 212 de 2025, y de Menorca, donde serán 58 vuelos frente a los 67 del año pasado.