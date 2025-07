Afectados de Lujo Casa acudieron al Ayuntamiento cuando la promoción no avanzaba: "Nos dijeron que ahí no había nada"

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juicio por la macroestafa de Lujo Casa ha seguido este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma con la declaración de más afectados de la trama que han señalado, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento de Llucmajor les dijo "que ahí no había nada" o que "los planos no eran fiables".

Respecto a las gestiones con el Consistorio 'llucmajorer', una de las afectadas que ha declarado como testigo y que adelantó junto a su pareja unos 23.000 euros --los recuperaron por la vía civil-- ha explicado que "cuando empezó a olerle mal" se dirigió al Ayuntamiento para pedir explicaciones y que recibió como respuesta que "ahí no había nada" y que los promotores no habían hecho los pagos pertinentes para obtener la licencia, aunque se habían mostrado interesados en los terrenos.

Esta misma testigo ha relatado que enseñó los planos a un amigo aparejador que le dijo que "los planos no eran fiables". Cuando pidió hablar con el arquitecto de la promoción, ha añadido, también le dieron largas.

Otra pareja, que no ha recuperado los 17.500 euros que adelantaron, ha explicado que buscaban una vivienda más grande porque habían tenido una hija y ha lamentado que "todo eran esperanzas hasta que todo desapareció". "Carlos nos dijo que el terreno era de su propiedad", ha señalado la mujer en relación al supuesto cerebro de la trama, Carlos García Roldán.

Otro testigo ha asegurado que adelantó 35.000 euros en efectivo junto a su pareja porque les dijeron que así se beneficiarían de un descuento. "No cogían las llamadas, no contestaban o contestaba una secretaria. En el Ayuntamiento de Llucmajor nos dijeron que no tenían licencia", ha indicado en línea con lo dicho por otros testigos.

Los testigos que han depuesto en la sesión de este martes en la Audiencia Provincial han confirmado la estrecha relación de Mallorca Investment, propiedad de Michelle Pilato, que se enfrenta a diez años de cárcel, con Lujo Casa, que se anunciaban conjuntamente y cuyos emblemas aparecían juntos en parte de la documentación.

LA TRAMA

Según recoge el fiscal anticorrupción en su escrito de acusación, García Roldán y el resto de procesados utilizó la empresa Promociones Lujo Casa Baleares para aparentar estar realizando promociones inmobiliarias, ofertando públicamente la venta de viviendas.

En ocasiones utilizaron fotografías de promociones ajenas y de otros arquitectos obtenidas de internet. De las al menos 32 promociones publicitadas en distintos puntos de la isla solo se habían adquirido siete solares y no llegó a construirse ninguna.

De este modo estafaron 3,3 millones de euros a al menos 235 personas, muchas de ellas parejas jóvenes que pensaban que estaban realizando contratos de reserva para comprar un piso.

A medida que se cumplía el plazo máximo de entrega de las viviendas, los compradores fueron formulando reclamaciones y pidiendo explicaciones, pero sólo recibían excusas. También se les intentó convencer de que no denunciaran los hechos advirtiéndoles de que de ese modo se dificultaría que pudieran salir adelante las promociones o que pudieran recuperar el dinero.

Con el dinero estafado a las víctimas los encausados pagaron salarios de trabajadores ficticios y se gastaron cantidades ingentes de dinero en restaurantes, servicios de compañía y casinos, así como joyas y vehículos. En un casino al que García Roldán acudió en 227 ocasiones mientras captaba fondos con las promociones, hizo gastos por 712.000 euros.

Al saberse investigado, García Roldán huyó a Colombia, donde cambió de aspecto y trató de ocultarse. Fue posteriormente detenido en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía colombiana en 2019.

Estuvo un tiempo en una cárcel del país sudamericano antes de ser enviado a España, donde pasó cuatro años en prisión provisional. En diciembre de 2022 quedó en libertad con medidas cautelares, situación en la que ha permanecido hasta el inicio del juicio.