La afiliación de extranjeros en Baleares sube un 6% en mayo y supera los 162.000 cotizantes

Archivo - Un trabajador prepara un café - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID/PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros en Baleares ha subido en mayo en 9.259 cotizantes respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone un aumento del 6%, hasta situarse en 162.867 ocupados.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en comparación con el mes de abril, la afiliación de extranjeros en las Islas ha registrado una subida del 14%, con 20.081 cotizantes más.

Del total, 64.251 proceden de países que forman parte de la Unión Europea (UE), con predominio de Italia (21.718) y Alemania (12.930). El resto, 98.616, de terceros países como Marruecos (16.219) o Colombia (13.953).

La mayoría se desempeñan en los sectores de la hostelería (55.090), la construcción (18.482) y el comercio (13.015).