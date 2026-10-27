Un agente fuera de servicio detiene a un ladrón que robó de manera violenta una cadena de oro en Eivissa

EIVISSA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un agente fuera de servicio de la Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia y resistencia al sustraer de manera violenta una cadena de oro a una mujer que caminaba por la vía pública. El detenido ha ingresado en prisión.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos ocurrieron cuando un agente nacional, que se encontraba fuera de servicio, observó a un varón que encajaba con las características de la persona que venía cometiendo varios delitos similares desde hacía algunos meses. El hombre, de origen rumano, mostraba una actitud sospechosa caminando detrás de una mujer, por lo que el policía se bajó de su vehículo y pidió colaboración a unidades uniformadas para proceder a su identificación.

En ese momento, el agente escuchó a una mujer gritando y observó cómo este varón la agarró por el cuello y le pegó un fuerte tirón huyendo del lugar a la carrera. El policía inició entonces una carrera a pie para evitar su fuga.

El agente consiguió darle alcance pasados unos metros y, tras un forcejeo, lo interceptó y detuvo, mostrando el detenido una gran resistencia llegando a lesionar al policía.

La detención desembocó en una entrada y registro en el domicilio del sospechoso por parte de Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta perteneciente a la Brigada Local de Policía Judicial que encontró diversas prendas de ropa y calzado utilizados para cometer los robos, dos máscaras y una peluca que posiblemente fueran a ser utilizados en un futuro para próximos robos.

El detenido fue puesto a disposición judicial a finales de la pasada semana y el juez decretó su ingreso en prisión.