Una agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente tocar el culo a una mujer en un local de ocio de Palma y a otro, pareja de la víctima, por agredir al primero.

Los hechos sucedieron la noche del domingo al lunes en un establecimiento de un polígono industrial de la capital balear, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

En un momento dado, un hombre realizó, sin el consentimientos de esta, tocamientos en los glúteos de una chica. Al tener conocimiento de lo sucedido, la pareja de la mujer le propinó un puñetazo al otro hombre, que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario y necesitó varios puntos de sutura.

Los testigos avisaron al 091 y varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano acudieron al lugar. Tras separar a ambas partes y realizar varias gestiones, detuvieron a los dos hombres, ambos de nacionalidad peruana.

Al primero se le imputa un delito de agresión sexual, mientras el segundo está acusado de un delito de lesiones.