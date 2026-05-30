Agricultores y empresas de cáterin se reúnen en Inca para disponer de más producto local en los comedores escolares

Encuentro de productores locales y empresas de cáterin en Inca para aumentar la presencia de producto local en los comedores escolares. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la Xarxa Alimentant el Futur han organizado este sábado una jornada en el Claustro de Sant Domingo de Inca, en la que agricultores y empresas de cáterin han analizado la manera en que incrementar la presencia de producto local y ecológico en los comedores escolares.

La jornada, denominada 'Novedades en las licitaciones de comedores escolares y B2B cáterin/productores locales', ha servido para abordar las novedades incorporadas en las nuevas licitaciones de los comedores escolares de Baleares.

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natual ha concretado que a la cita han acudido 14 productores locales y cuatro empresas de cáterin --que conjuntamente sirven más de 5.000 menús diarios--.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha inaugurado la jornada y ha destacado que estos encuentros son "importantes" porque permiten crear espacios de contacto directo entre el sector productor y las empresas de restauración colectiva, lo que "facilita nuevas oportunidades de comercialización para el producto local".

Además, ha explicado las implicaciones de la definición legal de producto local y las novedades normativas vinculadas a las licitaciones del sector público autonómico.

En este sentido, ha remarcado que la incorporación de producto local en los comedores escolares no solo beneficia al sector primario, sino que también supone "una mejora de la calidad de lo que come cada día la población escolar y contribuye a reforzar el consumo de productos de proximidad, de temporada y vinculados al territorio".

Por eso, ha puesto en valor colaboración entre empresas de restauración colectiva y productores locales, ya que se considera una pieza "clave" para facilitar la incorporación de productos frescos, de temporada y de proximidad en los comedores escolares, hecho que contribuye al mismo tiempo a reforzar la economía local, apoyar al sector agrario y fomentar hábitos alimentarios saludables.

La Xarxa Alimentant el Futur, que trabaja con centros educativos, familias, productores y empresas de restauración colectiva para avanzar hacia modelos alimentarios más sostenibles y conectados con el territorio, ha destacado que es "clave" generar espacios de encuentro como este para que las empresas de restauración puedan conocer directamente a los productores locales y ecológicos y, al mismo tiempo, entender las nuevas exigencias y oportunidades que ofrecen las licitaciones públicas.

Durante la jornada también se ha llevado a cabo la charla 'La cultura de la seguridad alimentaria: pilar fundamental en comedores escolares', a cargo del coordinador de seguridad alimentaria del sector Palma, Miguel Prieto, y se han expuesto diversos casos de éxito y experiencias de colaboración entre empresas de cáterin y productores locales.

Uno de los puntos centrales del encuentro ha sido el espacio B2B entre empresas de restauración colectiva y productores agroalimentarios, concebido para facilitar contactos comerciales, detectar necesidades y generar nuevas vías de colaboración entre ambos sectores.

Además, el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, ha detallado las novedades incorporadas en los nuevos pliegos de los comedores escolares, que establecen requisitos mínimos del 10% de producto local y del 10% de producto ecológico, así como criterios de valoración para las empresas que superen estos porcentajes y otras novedades normativas derivadas del Real Decreto estatal sobre comedores escolares.