Alerta amarilla por altas temperaturas en Mallorca: este viernes se podrá llegar a 36º

Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en la ciudad, a 15 de julio de 2023, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en Mallorca, donde se pueden alcanzar hasta los 36 grados centígrados (Cº) de máxima este viernes.

La alerta corresponde al índice de gravedad 0 del Plan Meteobal y se ha activado a causa del aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según ha informado el 112 en redes sociales.

En concreto, la Ament mantendrá activo el aviso amarillo entre las 13.00 y las 18.00 horas de este viernes en el interior de Mallorca, donde los termómetros podrán llegar a los 36º.

Emergencias ha recomendado seguir los consejos de autoprotección para evitar golpes de calor y llamar al 112 en caso de cualquier emergencia.

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar.

También recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas de máxima insolación (entre las 12.00 y las 16.00 horas), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, así como no dejar menores, personas mayores ni animales dentro del coche con las ventanas cerradas.