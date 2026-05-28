Alertan de caos organizativo, falta de transparencia y esquirolaje en la huelga de PMR en el aeropuerto de Palma - COMITÉ DE HUELGA

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga del servicio de atención a personas con movilidad reducida (PMR) del aeropuerto de Palma ha alertado de caos organizativo, falta de transparencia y posibles prácticas de esquirolaje durante los dos primeros días de huelga.

En un comunicado, la representación de los trabajadores ha celebrado, por otra parte, el seguimiento por parte de la plantilla que se sitúa entre el 85 y el 90 por ciento.

Para el comité, este elevado seguimiento refleja el malestar existente dentro de la plantilla por las condiciones laborales, la falta de estabilidad y el modelo organizativo que actualmente mantiene la empresa Adelte.

Al mismo tiempo, han denunciado falta total de transparencia por parte de la empresa durante el desarrollo de la huelga. Según han asegurado, la empresa no está facilitando al comité información básica para poder realizar un seguimiento real de los servicios mínimos.

En este sentido, no se estarían enviando los cuadrantes ni turnos diarios. Además, han añadido, los listados remitidos no coinciden en muchos casos con los mensajes recibidos por los trabajadores. Tampoco se ha explicado el criterio utilizado para designar servicios mínimos y las comunicaciones se están enviando a partir de las 21.00 horas para huelgas que comienzan a las 05.00 horas del día siguiente.

"El comité no puede comprobar si los servicios mínimos aplicados se corresponden realmente con el porcentaje fijado en la resolución ministerial porque la empresa se niega a facilitar la programación real del servicio", han apuntado los trabajadores.

Además, ha asegurado que esta situación está generando una enorme confusión entre la plantilla y dificultando enormemente el seguimiento y control de la huelga.

PRÁCTICAS DE ESQUIROLAJE

El Comité también se ha referido a posibles situaciones de movilidad funcional y esquirolaje interno, ya que se estaría utilizando a personal administrativo y gestores para realizar funciones propias de operarios del servicio PMR.

Asimismo, han denunciado que la empresa estaría manipulando la información remitida al comité sobre los horarios y turnos asignados durante la huelga.

Según han explicado, se han detectado casos de personal con mando que no aparece reflejado en los listados facilitados y que, sin embargo, estaría realizando funciones para cubrir puestos de trabajadores huelguistas.

El comité ha advertido que estos cambios de horarios podrían estar vulnerando los descansos mínimos entre jornadas establecidos legalmente.

Como ejemplo, han señalado el caso de un jefe de rampa que este miércoles finalizó su jornada a las 21.00 horas, coincidiendo con el final de la huelga, y que este jueves volvió a incorporarse a las 05.00 horas, coincidiendo con el inicio de la siguiente jornada de huelga, disponiendo únicamente de ocho horas de descanso entre ambos turnos.

La huelga, han explicado, está generando decenas de retrasos diarios, largas esperas en embarques y llegadas, pasajeros PMR esperando largos periodos para ser atendidos, y situaciones donde acompañantes se ven obligados a empujar sillas debido a la falta de personal disponible.

Según el comité, algunas compañías aéreas como Jet2, Eurowings o TUI ya han avisado a sus pasajeros para que acudan con mayor antelación al aeropuerto debido a las incidencias derivadas de la huelga.

Según han añadido, el martes existía una previsión de 1.945 asistencias PMR y finalmente se realizaron 1.217, lo que supone que alrededor de 700 pasajeros no recibieron el servicio de asistencia y tuvieron que buscar alternativas por sus propios medios dentro del aeropuerto.

El miércoles había 1.714 pasajeros que habían solicitado asistencia PMR, pero únicamente se pudo prestar un servicio íntegro a 427 personas.

"Lo que estamos denunciando no es únicamente un conflicto laboral. Estamos denunciando un modelo organizativo que afecta directamente tanto a trabajadores como a la calidad y seguridad del servicio que reciben los pasajeros con movilidad reducida", han señalado.