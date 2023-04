Álex Ceball dimite de todos sus cargos en la Aavib "por temas de salud"

PALMA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora secretario ejecutivo de la Asociación de Artistas Visuales de Baleares (Aavib), portavoz y representante ante la Unión de Artistas Contemporáneos de España, Álex Ceball, ha presentado este lunes a la Comisión Ejecutiva su dimisión "por temas de salud".

"Se ha hecho un linchamiento público contra mí por hacer consultas institucionales sobre adquisiciones públicas y procesos de compras de arte con dinero público", ha explicado Ceball a Europa Press.

En este punto, ha considerado que "se han tergiversado" sus palabras, lo que le ha llevado a presentar este mismo lunes su dimisión. "Me he desvinculado por un tema de salud, porque no estoy en condiciones", ha reiterado.

En relación al encuentro previsto para este martes en la sede de Es Baluard Museu entre profesionales de Art Contemporani de Baleares, el hasta ahora secretario ejecutivo de la Aavib ha lamentado que se trata de "una reunión privada para linchar por segunda vez a una persona".

COMUNICADO DE LA AAVIB

La Aavib ha enviado también este lunes un comunicado en el que ha censurado que se usen públicamente "temas internos aclarados para dañar a una persona que ya no ejerce la dirección de la entidad".

En concreto, se han referido a un manifiesto, firmado por un centenar de artistas y representantes del sector, titulado 'Aavib, ¿dónde estás?', en el que criticaban la "deriva" de la Asociación, asegurando que "ya no representa al sector".

Además, en este manifiesto, tildaban de "aberrantes" las declaraciones contra la escultura de Dávila, sobre la que la Aavib cuestionó su donación por parte de una galería y la consideró un "fraude".

En el comunicado de este lunes, la Aavib se ha dirigido a la Regiduría de Cultura y Bienestar Social por enviar el viernes, "dos horas después de su nota de prensa, el link para consultar los procesos por los que se les pide información desde hace un año y una semana, aparte de las últimas solicitudes".

Por último, han lamentado tener que haber llegado a la prensa para obtener "un poco de transparencia por parte de una institución pública y sus representantes, que están obligados a rendir cuentas a los contribuyentes con rigor, conocimiento y consistencia".