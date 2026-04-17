Alumnos de Baleares tendrán acceso a un curso de formación en IA para fomentar su uso responsable en el sector educativo

Un convenio entre el Govern y Microsoft impulsa la formación en IA para alumnos y profesores en Baleares. - CAIB

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de Baleares tendrán acceso a un curso de formación en inteligencia artificial de Microsoft con el objetivo de fomentar el su uso responsable en el entorno educativo, además de aportar nuevos conocimientos a su formación académica.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, la directora de Capacitación de Inteligencia Artificial de Microsoft España, Sonia Marzo, y el director de Estrategia e Innovación de Founderz, Rubén Iturrarte, han firmado este viernes un convenio con el objetivo de promover la formación básica en esta materia entre la comunidad educativa.

El compromiso, ha informado la Conselleria en un comunicado, prevé la puesta en marcha de un itinerario formativo específico sobre los fundamentos de la inteligencia artificial aplicada al ámbito educativo, desarrollado por Founderz en colaboración con Microsoft.

La formación tendrá una duración total de ocho horas y combinará sesiones en línea con trabajo autónomo a través de una plataforma de aprendizaje digital, así como una actividad final de aplicación práctica en el aula.

Con esta iniciativa, la Conselleria pretende anticipar los retos y oportunidades que conlleva la incorporación de esta tecnología en la vida cotidiana del alumnado y del profesorado.

En este sentido, el acuerdo busca avanzar en la formación en nuevas tecnologías orientada a preparar al alumnado para su futuro académico y profesional, así como fomentar un uso consciente de las herramientas digitales en los centros educativos.