Amplían el proyecto de protección de la lagartija pitiusa en el Zoo de Barcelona

IBIZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, y la Fundación Zoo de Barcelona han acordado iniciar una nueva fase del proyecto de cría con la reproducción ex situ de ejemplares de lagartijas los islotes de Ibiza, especialmente amenazados por la presencia de serpientes invasoras.

Según ha informado este lunes la Conselleria en un comunicado, la decisión, tomada en el marco de una reunión técnica celebrada este lunes en las instalaciones del zoo, consolida una estrategia pionera que combina conservación, investigación y acción directa sobre el territorio.

Este proyecto piloto de cría ex situ de la lagartija de las Pitiusas tiene como objetivo garantizar la conservación de esta especie endémica y preservar la biodiversidad del territorio de Baleares.

Por ello, se realizaron capturas de 17 ejemplares sanos y genéticamente diversos (diez de Ibiza y siete de Formentera) que fueron trasladados al Zoo de Barcelona y que constituyeron los primeros reproductores de las poblaciones ex situ.

Así, el pasado mes de julio nacieron las primeras crías, un total de 12 lagartijas procedentes de cinco puestas diferentes con un tiempo de incubación de 42 días, un éxito que confirmó la viabilidad del proyecto, según ha reiterado el Govern.

En este sentido, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha manifestado que "la detección de serpientes invasoras en islotes próximos a la costa de Ibiza supone una amenaza grave para la lagartija pitiusa, que no dispone de mecanismos de defensa frente a este depredador. Este nuevo escenario ha motivado la ampliación del proyecto con la intención de evitar la pérdida de poblaciones especialmente vulnerables".

De esta manera, Torres ha subrayado que "la ampliación del proyecto permite actuar con antelación ante una amenaza real y hacerlo con el apoyo de una institución de referencia como el Zoo de Barcelona".

La directora general también ha destacado que la lagartija pitiusa es mucho más que una especie endémica, puesto que "es un símbolo de las Pitiusas y una pieza clave de los ecosistemas insulares. Por ello, preservarla no es solo una cuestión ambiental, sino también cultural e identitaria".

Torres ha insistido en que se trata de un reto sin precedentes ya que "con este proyecto reforzamos la idea de que la conservación es posible si hay voluntad política, conocimiento científico y colaboración institucional".

Por su parte, el director del Zoo de Barcelona, Sito Alarcón, ha valorado muy positivamente el acuerdo y ha reiterado el compromiso del centro en la gestión de las poblaciones de lagartijas, destacando que este es uno de los programas de conservación más relevantes que el Zoo desarrolla actualmente fuera de Cataluña.