Amplio operativo policial contra la venta ambulante en Playa de Palma: 12 identificados y cuatro denuncias

Dispositivo policial en Playa de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han llevado a cabo un nuevo operativo conjunto contra la venta ambulante ilegal en Playa de Palma, en el que se ha identificado a 12 vendedores y se ha intervenido una importante cantidad de material destinado a la venta ilícita.

El amplio dispositivo se desarrolló durante la madrugada del pasado martes al miércoles y centro su actuación en la calle Pare Bartomeu Salvà y sus inmediaciones, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

La fase principal de la intervención, que contó con 70 agentes, tuvo lugar entre las 00.30 y las 02.00 horas, cuando se identificaron 12 vendedores ambulantes, se formularon cuatro denuncias por infracción de ordenanzas municipales y se abrió una investigación a una persona.

Este operativo se enmarca en la labor continua que la Policía Local de Palma desarrolla para combatir la venta ambulante ilegal, reforzando las actuaciones que lleva a cabo en distintos puntos de la ciudad.

Por parte de este cuerpo policial, intervinieron 37 efectivos del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), la Unidad de Intervención Inmediata (UII), el Servicio Especial de Turismo (Setur), además de agentes en prácticas y personal de refuerzo incorporado durante la campaña estival.

Igualmente, por parte de la Policía Nacional participaron efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), la Unidad Motorizada y la Brigada de Extranjería.